La Trappe komt met nieuw bier, maar broeder Isaac kan er niet van proeven

De La Trappe-brouwers van de trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot komen met een nieuw én bijzonder bier. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Er is wel een probleem: de mede-bedenker van het bier wil en kan het zelf niet proeven.

“Ik zal gelijk biechten: ik drink nooit bier”, lacht broeder Isaac Majoor in gesprek met Omroep Brabant. Toch hielp hij om het biertje, dat Tripel Traditionair heet, te verzinnen. Hij deed dat samen met de Amsterdamse kloosterbrouwerij Kleiburg.

En dat is niet zonder reden. Het Kleiklooster heeft namelijk een opvang voor alleenstaande moeders die tijdelijk onderdak nodig hebben.

“Dit biertje heeft vriendschap opgeleverd omdat we samen hebben gewerkt, maar ook pure euro’s voor het goed doel”, vertelt Majoor. De teller staat inmiddels op ruim 15.000 euro.

Maar wat maakt het bier bijzonder, los van de insteek? Majoor is met name fan van het etiket – niet in de laatste plaats omdat hij er zelf op staat afgebeeld.