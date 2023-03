Dit is de nieuwe attractie van de Efteling: 'Bezoekers nergens veilig'

Een half jaar na het sluiten van het Spookslot in de Efteling wordt duidelijk hoe de nieuwe attractie Danse Macabre eruit gaat zien. Vol trots laat ontwerper Jeroen Verheij een schets zien van ‘het griezeligste stukje van de Efteling’. Middenin het attractiepark ligt nu een sfeerloze bouwput. “Straks ben je als bezoeker hier nergens veilig. Dan wordt het angstaanjagend”, vertelt Verheij.

In het ontwerp springt één gebouw eruit: een eeuwenoude abdij die deels is ingestort. “Het wordt een spookspektakel vol duistere wendingen.”

Horror mag je het zeker niet noemen van Jeroen. “Bij de Efteling houden we niet van horror en Halloween waarbij zombies uit de struiken komen. We houden wel van griezelen.” De attractie is straks toegankelijk voor iedereen die 1.20 meter of groter is en de Efteling adviseert een leeftijd van acht jaar of ouder.

Het Huyverwoud, de naam van het nieuwe themagebied, staat nu vol met bouwmaterialen, een kraan en bouwketen. Verheij komt elke dag even kijken hoe ‘zijn’ attractie ervoor staat. “Griezelig is het nu helemaal niet. Maar dit wordt straks het griezeligste stukje van de Efteling.”

De attractie is een idee van de 50-jarige Jeroen Verheij. Hij werkt sinds 1997 bij de Efteling. Eerst als entertainer, nu als ontwerper. Danse Macabre is zijn eerste grote project dat hij als ontwerper ‘solo’ doet. Eerder werkte hij onder meer mee aan een aantal scenes in Symbolica en ontwierp hij de nieuwe horecazaak bij Max & Moritz.

Het verhaal wil de Efteling nog geheimhouden, toch wordt langzaam duidelijk wat bezoekers vanaf 2024 kunnen verwachten. De familie Charlatan speelt een rol in het nieuwe griezelgebied, de gezinsleden kunnen bezoekers nu ook al tegenkomen in het park. In een afgebrand gebouw openen ze een horecazaak. Maar alles draait natuurlijk om de oude abdij.

De Efteling-ontwerper is geen groot fan van bloederige taferelen en heftige schrikmomenten. “Ik hou niet van horror en mensen met kettingzagen. Sfeervol griezelen daar hou ik wel echt van.” En dat komt goed uit, dat was precies de opdracht die hij ruim drie jaar geleden kreeg van de directie.

Bezoekers gaan via een overwoekerde kruidentuin en een kerkhof naar de ingang van Danse Macabre. “Nergens in dit gebied ben je echt veilig, overal spookt het. Zelfs op de wc’s”, vertelt Verheij met een lach. “Het verhaal kan ik nog niet delen maar we gaan onze gasten laten dansen op de muziek van Danse Macabre.” Op een grote draaischijf met koorbanken kunnen straks ruim honderd bezoekers genieten van het griezelverhaal.

“Omdat de techniek en het gebouw van het Spookslot zeer verouderd was, kregen we de opdracht iets nieuws te bedenken op die plek. Dan ga je met een team zitten over hoe de attractie, de horeca en het gebied eruit kunnen zien.” Verheij is in eerste instantie vooral bezig met het verhaal, dat moet perfect zijn. “We presenteren het verhaal aan de directie en dan schaven we het bij. En uiteindelijk ga je dan aan de slag met de vormgeving.”

Dit jaar nog kunnen de bezoekers al een klein beetje griezelen in de Efteling. De horecazaak en de toiletten gaan namelijk eerder open. Het griezelgebied en de attractie zelf volgen ergens in 2024. “Wanneer exact houden we in het duister gehuld.” Verheij zal de eerste bezoeker worden: "Ik moet er in tijdens het programmeren. Daar heb ik zin in maar dat belooft ook een uitdaging te worden, want het wordt een spannende ervaring."