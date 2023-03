Man met glas in gezicht geslagen, verdachte meldt zich bij de politie

De man die werd gezocht voor een zware mishandeling in een café aan de Vismarktstraat in Breda, heeft zich maandagavond gemeld bij de politie nadat het opsporingsprogramma Bureau Brabant hem herkenbaar in beeld had gebracht. De verdachte sloeg in december een andere man met een glas in het gezicht. Het slachtoffer heeft tot op de dag van vandaag nog last van de gevolgen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

"Ik ben enorm geschrokken", laat de verdachte (20) weten aan Omroep Brabant. "Ik was dronken en heb er geen weet van dat ik met een glas zou hebben geslagen. Dit komt me rauw op mijn dak vallen." Hij komt uit Goor in Overijssel en was voor een avondje stappen in Breda. De mishandeling gebeurde in de nacht van 2 op 3 december nadat er rond halfvier 's nachts onenigheid in het café is ontstaan. Daarbij werd geduwd en getrokken. En ineens, uit het niets, werd het slachtoffer in zijn gezicht geslagen met een glas. Het slachtoffer bleef bloedend achter terwijl de dader meteen de benen nam. Verlies van zicht

De gevolgen van de klap zijn groot. Het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, had een diepe snee boven zijn oog, die zelfs tot aan zijn schedel liep. Er kwam ook glas in zijn rechteroog, waardoor hij nog altijd niet goed kan zien. Het is nog steeds onzeker of hij ooit zijn normale zicht terugkrijgt. De klap was zelfs zo hard dat iemand anders in het café ook gewond raakte door het rondvliegende glas. Café Nassau heeft geprobeerd om via sociale media de dader te vinden. Toen dat niet lukte, werd de politie ingeschakeld.