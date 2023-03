Willem II geeft voorsprong weg bij Jong AZ, TOP Oss klopt Jong Ajax

Willem II was dichtbij de vierde plek op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgse ploeg had die te pakken bij een zege op het sterke Jong AZ, maar ze liet zich in de extra tijd verrassen: 2-2. Extra tegenvaller was dat Jizz Hornkamp, die éénmaal scoorde in Alkmaar, een gele kaart opliep. De spits mist hierdoor vrijdag de topper op eigen veld tegen koploper PEC Zwolle.

Jong AZ - Willem II 2-2

Willem II kwam al snel op voorsprong door Elton Kabangu. Hij maakte in de 7e minuut de 0-1. Een kwartiertje later stond het reeds 0-2: Hornkamp benutte een strafschop. Geen vuiltje aan de lucht dus, zo leek het voor de formatie van Reinier Robbemond. Na rust kwam ze er veel minder aan te pas en scoorde Jurre van Aken namens Jong AZ. In de resterende 35 minuten werd niet meer gescoord. Willem II leek opgelucht het slotsignaal te halen, maar kreeg alsnog de gelijkmaker om de oren door invaller Jayden Addai.

Jong PSV - NAC Breda 1-2

Feddy Leysen verraste heel NAC in de 21e minuut met een doelpunt rechtstreeks uit een corner, waarbij een Bredase verdediger met zijn hoofd een extra zetje aan het schot gaf. Het was geen onverdiende voorsprong voor Jong PSV. Het dit seizoen grillig presterende NAC kwam in de tweede helft beter voor de dag. De 33-jarige Cuco Martina ging voorop in de strijd. Als de nieuwe aanvoerder gaf de 'oude rot' het goede voorbeeld. Eerst, in de 52 minuut, frommelde hij de 1-1 over de lijn en in de 70e minuut knalde hij de bal keihard achter PSV’s beloftevolle keeper Kjell Peersman: 1-2.

Dat Jong PSV op de eigen Herdgang met lege handen achterbleef, kon met name Ismael Saibari zich verwijten. De vleugelaanvaller, die geregeld in het eerste elftal van trainer Ruud van Nistelrooij wordt ingezet, miste twee dotten van kansen.

De Graafschap - Helmond Sport 2-0

Twee even harde als slimme kopballen van Devin Haen maakten het verschil in Doetinchem. De aanvaller kopte zowel voor (15.) als na rust (49.) raak. Helmond Sport spartelde wel tegen, maar schoot uiteindelijk toch tekort. Het was dan ook een wat tegenvallende wedstrijd, die terecht werd gewonnen door De Graafschap.

Jong Ajax - TOP Oss 1-2

Vorig seizoen werd TOP Oss nog afgedroogd op De Toekomst. Deze maandagavond trok de Osse formatie aan het langste eind. In de 41e minuut kwam ze verrassend aan de leiding door een treffer van Rick Stuy van den Herik. Kay Tejan werd na een klein uur volkomen vrijgelaten door de verdediging van Jong Ajax en dat betekende de 0-2. Ajax aasde vervolgens op de gelijkmaker en kreeg die in zicht door een doelpunt in de 61e minuut van Kristian Hlynsson. TOP stond echter niet meer toe.