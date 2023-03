Gladheid verwacht door sneeuw en bevriezing, code geel in bijna hele land

In Brabant en de rest van het land, behalve Zeeland, is dinsdagavond en woensdag kans op gladheid door sneeuw, natte sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Met veel neerslag in het zuiden van het land en een temperatuur die daalt tot onder het vriespunt, gaat de regen steeds meer over in sneeuw.

Dinsdagavond blijft de sneeuw liggen en vormt een drablaagje van een paar centimeter. Op grasvelden, auto’s en tuinmeubilair blijft de sneeuw het makkelijkst liggen.

Temperatuur rond het vriespunt

In de avond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt of net onder nul. Dan blijft de sneeuw ook makkelijker liggen. In het zuidoosten kan de meeste sneeuw blijven liggen.

Woensdagmiddag is de gladheid tijdelijk voorbij, maar in de nacht naar donderdag kan het in het zuiden van het land opnieuw glad worden.