Steeds meer sneeuw in de loop van de dag, vanavond wordt het wit

Het is deze dinsdag de hele dag kletsnat. In de ochtend regent het nog, met af en toe natte sneeuw. In de middag komt er meer natte sneeuw en dinsdagavond kan het zelfs wit worden.

Weerplaza waarschuwt dat het dinsdagavond wel eens glad kan worden. Met veel neerslag in het zuiden van het land en een temperatuur die daalt tot onder het vriespunt, gaat de regen steeds meer over in sneeuw. Dinsdagavond blijft de sneeuw liggen en vormt een drablaagje van een paar centimeter. Op grasvelden, auto’s en tuinmeubilair blijft de sneeuw het makkelijkst liggen. In de avond daalt de temperatuur tot rond het vriespunt of net onder nul. Dan blijft de sneeuw ook makkelijker liggen. In het zuidoosten kan de meeste sneeuw blijven liggen. Ook woensdag zijn er nog (natte) sneeuwbuien. Na woensdag loopt de temperatuur weer op.