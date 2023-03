Krezip-drummer heeft U2-avontuur aan wereldberoemde dj te danken

Drummer Bram van den Berg (40) van de Tilburgse band Krezip mag Martin Garrix dankbaar zijn. De nummer 4 dj van de wereld introduceerde de Tilburger aan de Ierse band U2, vertelt de huidige drummer Larry Mullen in muziekblad Rolling Stone. Naast de muzikale kwaliteiten van de Krezip-drummer had de band nog een eis voor een vervanger. "Hij is een geweldig persoon om mee om te gaan."

Vorige maand maakte de Tilburgse drummer vol trots bekend de rol van Larry Mullen tijdelijk over te nemen tijdens een concertreeks in Las Vegas. "Het zijn grote schoenen om te vullen, maar Larry en de band zijn een grote steun", schreef hij op Instagram.

'Onder de indruk'

De mannen van U2 laten in muziekmagazine Rolling Stone weten enthousiast te zijn over hun tijdelijke aanwinst. Dj Martin Garrix, die eerder het nummer 'We are the people' uitbracht met U2, bleek een belangrijke schakel in de zoektocht naar een vervanger. "Wij hebben Bram ontmoet via onze vriend Martin Garrix. We waren onder de indruk van zijn spel en het soort persoon dat hij is", vertelt Mullen.

Niet alleen zijn drumspel maar ook zijn persoonlijkheid was een belangrijk criterium voor de band. "Hij is een echte krachtpatser maar hij is ook geweldig om mee om te gaan. Dat is cruciaal voor ons want U2 draait op diepe vriendschappen."

Nog even geduld

Wanneer de drummer precies in actie komt voor het grote publiek is nog afwachten. U2 staat voor het eerst in vier jaar weer op het podium ter ere van de opening van de nieuwe zaal The Sphere in Las Vegas. "Het gebouw is nog in aanbouw dus het tijdschema is nog onbekend. Het wordt in ieder geval de herfst en niet eerder dan september." De concerten staan in het teken van het succesalbum Achtung Baby dat U2 in 1991 uitbracht.

