Politie loste waarschuwingsschot omdat mannen (nep)wapen niet wilden geven

Het vuurwapen waar een man zondagmiddag mee rondliep in de Otto Copesstraat in Den Bosch was nep. Dat laat de politie dinsdag weten. Bij het voorval hielden agenten vier mannen aan. Het was onduidelijk wie het wapen bij zich had. Er ontstond een dreigende situatie, waarop de politie een waarschuwingsschot heeft gelost. Het nepwapen is door de politie in beslag genomen.

Bij de politie was zondagmiddag een melding binnengekomen over een man die in de Otto Copesstraat met een wapen aan het zwaaien was. Toen agenten de mannen hierop aanspraken ontstond een grimmige sfeer. Omdat er nog steeds de dreiging van een wapen was, hielden de agenten de groep mannen onder schot. Als een van de mannen doet alsof hij een wapen wil trekken, lost een van de agenten een waarschuwingsschot. Volgens de politie besluiten de mannen dan om - onder protest - mee te werken. De mannen worden gefouilleerd. Bij een van de mannen wordt het (nep)vuurwapen gevonden. De vier mannen zijn zondagavond weer vrijgelaten. De man die het wapen op zak had, krijgt binnenkort van het Openbaar Ministerie te horen of hij wordt vervolgd. Bij Omroep Brabant heeft een van de betrokken mannen zich gemeld. "Het ging om een speelgoedwapen. Dat was ook duidelijk te zien. Het nepwapen is gelijk teruggegeven aan een neefje", zegt hij. LEES OOK: Politie lost waarschuwingsschot bij aanhoudingen in Den Bosch