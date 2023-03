Witwaszaak die draait om miljoenen: Bosschenaar (22) aangehouden

Een man uit Den Bosch is een van de verdachten in een zaak waarin vermoedelijk miljoenen euro's zijn witgewassen. De Bosschenaar van 22 werd al op 20 februari opgepakt, maar zijn aanhouding werd pas dinsdag door de FIOD naar buiten gebracht.

In de witwaszaak zijn nog drie verdachten aangehouden. Het gaat om een man van 45 uit Dordrecht en mannen van 36 en 47 uit respectievelijk Amsterdam en Zwijndrecht. De FIOD, de opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst, vermoedt dat in deze zaak in enkele maanden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Geld waarvan de FIOD denkt dat het verdiend is met criminele activiteiten.

De huizen van de vier verdachten en twee bedrijfspanden in Den Haag werden in het onderzoek doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op onder meer 541.000 euro aan contant geld, zesduizend Amerikaanse dollars, vier goudstaafjes met een totale waarde van 23.600 euro en vijf personenauto’s.

Tonnen verstopt in bagage

Aanleiding voor het witwasonderzoek was een aanhouding op 31 mei vorig jaar van een man op Schiphol. Hij had 475.000 euro aan contant geld verstopt in zijn bagage. Zijn telefoon werd in beslag genomen en informatie die daarop gevonden werd, leidde naar de vier verdachten. Het onderzoeksteam vermoedt dat de vier zich ook bezighielden met het vervoeren van grote hoeveelheden aan contant geld.

Begin maart besloot de raadkamer van de rechtbank in Noord-Holland dat de vier verdachten in elk geval nog negentig dagen vast blijven zitten.