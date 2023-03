Opstappen van Frits van Eerd is heel verstandig, vindt supermarktdeskundige

Het opstappen van Frits van Eerd als topman van Jumbo is een heel verstandige beslissing. Dat is de mening van supermarktdeskundige Paul Moers. Eerder deze dinsdag maakte Jumbo bekend dat Van Eerd niet meer terugkeert als hoogste baas nu er een onderzoek naar witwassen tegen hem loopt.

“Dit vind ik een heel verstandige beslissing”, meent Paul Moers. “Als je ziet wat er aan de hand is, kun je het beste helemaal uit de publiciteit blijven. Jumbo heeft dit keurig gedaan.”

Het was groot nieuws in september toen de FIOD een inval deed in het huis van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. In zijn kluis werden honderdduizenden euro's gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie werd geld witgewassen via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel. Behalve Van Eerd werden nog acht mensen in deze zaak opgepakt.

'Het juiste Jumbobloed'

Van Moers is zeer te spreken hoe Jumbo de zaken nu aanpakt. “Ze hebben nu met Ton van Veen en Colette Cloosterman-Van Eerd twee heel goede mensen aan het roer gezet. Colette, de zus van Frits, wordt voorzitter van de raad van commissarissen. Zij heeft het juiste Jumbobloed in zich. Weet van de hoed en de rand en is enthousiast en heeft de drive. Ton van Veen werkt al bijna twintig jaar bij Jumbo en kent het bedrijf door en door. Hij heeft alle perikelen meegemaakt, zoals bijvoorbeeld overnames als die van C1000. Het is een heel slimme man.”

De rol van Frits van Eerd bij Jumbo is zeker niet uitgespeeld, weet Paul Moers. “Frits blijft belangrijk. Hij heeft natuurlijk aandelen en het is logisch dat hij mee wil praten over de koers van het familiebedrijf. Hij zal zeker nog advies blijven geven.”

Moers verwacht dat Jumbo zich zal heroriënteren de komende tijd. “Jumbo gaat het nog scherper spelen”, verwacht ik. “Ton en Collette gaan het teruglopende marktaandeel aanpakken. En ik denk dat ze dat ook gaat lukken. Ze gaan nog scherper kijken naar commercials, sponsoring, aanbiedingen en alle andere kosten.”

