Frits van Eerd komt niet meer terug als topman van Jumbo

Frits van Eerd (55) keert niet meer terug als topman van Jumbo. De hoogste baas van het concern zit thuis sinds hij werd opgepakt in een witwaszaak. Van Eerd zat vijf dagen in de cel. Bij hem thuis werden honderdduizenden euro's gevonden.

In een persbericht maakt Jumbo bekend dat Van Eerd niet meer terugkeert als topman van het bedrijf, ongeacht de uitkomst van de rechtszaak. Het bedrijf worstelde al sinds de inval met de invulling van de functie van ceo, omdat een rechtszaak lang op zich kan laten wachten en het imago van Van Eerd is geschaad.

In een persbericht schrijft Jumbo dinsdag: “Frits is de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat hij, ook na een voor hem positieve afronding van de witwaszaak, niet meer wil terugkeren als CEO van Jumbo. Hij ziet er naar uit om de komende jaren de op te richten family holding van de familie Van Eerd vorm te gaan geven. Als aandeelhouder blijft hij nauw betrokken bij belangrijke strategische ontwikkelingen binnen Jumbo.”

Ton van Veen is met onmiddellijke ingang benoemd tot CEO van Jumbo. Van Veen, die al sinds 2004 voor Jumbo werkt, was al tijdelijk de hoogste baas sinds Van Eerd zich had teruggetrokken.

Colette Cloosterman-van Eerd wordt president-commissaris. Zij volgt hiermee haar vader en grondlegger Karel van Eerd op, die december vorig jaar is overleden.

Frits van Eerd deed in september 2022 een tijdelijke stap terug, omdat hij toen onderdeel werd van een onderzoek naar witwassen van het Openbaar Ministerie (OM). Dat witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook is er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel.

LEES OOK:

'Hummer en trailer linken Jumbo-topman Frits van Eerd aan hoofdverdachte'

'Verstandig' dat Van Eerd terugtreedt vinden experts: 'Hij is nu besmet'