Woning vol met hennepplanten ontdekt in Drunen, bewoner opgepakt

De politie is dinsdagmorgen een woning aan de Abraham Kampstraat in Drunen binnengevallen die bijna helemaal volstond met hennepplanten. De waarde van de oogstrijpe planten loopt in de vele tienduizenden euro's.

De hennepkwekerij was professioneel aangelegd, met schakelborden en afzuigsystemen die uit de woning kwamen. Op het moment van de inval was er niemand in de woning aanwezig. Bewoner (41) opgepakt

Agenten hebben de bewoner gebeld. De 41-jarige man uit Drunen kwam daarna naar de woning toe en is aangehouden. Ook energiebedrijf Enexis was bij de inval aanwezig. Alle hennepplanten en de apparatuur zijn door een gespecialiseerd bedrijf in containers afgevoerd en vernietigd.

