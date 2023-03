Gehandicapte mensen en katten op één foto voor het goede doel

Een huis vol kattenmanden, krabpalen en bakken vol kattenvoer. En vergeet niet de 26 katten. “Dit is het Katshuisch, een woonhuis voor de gehandicapte kat”, begint Arianne de Jong. Zelf woont ze er ook, maar de hoofdbewoners zijn de katten. “Ik probeer ze een zo’n mooi mogelijk leven te geven.”

Dat kost duizenden euro’s per maand en daarom maakt ze een kalender met haar katten en gehandicapte mensen.

"Gehandicapte katten hebben ook recht op een mooi leven."

Arianne staat te knuffelen met Otto, een kat die compleet was verlamd. “Hij had continu een verkrampte houding, maar het gaat een stuk beter. Met medicijnen tegen Parkinson die mensen krijgen, proberen we hem beter te maken. En dat gaat heel goed bij Otto.”

Arianne heeft 26 gehandicapte katten in huis. (Foto: Collin Beijk)

Met 26 gehandicapte katten is Arianne kind aan huis bij de dierenarts. Iets wat flink in de papieren loopt. “Ik kom één tot twee keer per week bij de dierenarts. De ene maand is het drieduizend euro, de andere maand vijfduizend.” En dan telt De Jong nog niet het voer en dergelijke mee. Om dit allemaal te kunnen betalen, maakt Arianne een kalender met gehandicapte mensen en katten. Deels, zoals ze het zelf zegt, om haar rekening te spekken. Maar ze heeft een extra doel met de kalender. “Ik vind het belangrijk dat mensen zien dat we gehandicapte mensen niet laten inslapen en dat ook gehandicapte katten recht hebben op een mooi leven. Nu geven we zieke katten een spuitje, terwijl dat heel vaak niet nodig is.”

"De katten zijn de sterren.”

In het Katshuisch is een hele fotostudio gebouwd. Tussen alle lampen en kabels kruipen en lopen de katten van Arianne nieuwsgierig rond. “Voor de kalender probeer ik zoveel mogelijk handicaps uit te kiezen. We hebben hier de kattenfamilie Blind, Danny en Yvonne Blind, en dan heb ik straks ook een blinde man op de kalender.” Die gaan dan samen op de foto. Zo is Hille uit Eindhoven op de foto geweest met Maaike. Beide hebben een auto-ongeluk gehad en sinds die tijd moeten ze met een handicap leven.

Tante Corien gaat op de foto voor de kalender (foto: Noël van Hooft)

Jannie van Nieuwkasteele voelt zich dinsdagmiddag even een model. “Maar het draait niet om mij, het draait om die mooie kat die ik op mijn schoot had. De katten zijn de sterren.” Na een telefoontje van Arianne kwam Jannie vanuit Spijkernissen naar het Katshuisch in Vinkel. “Ik doe dit echt voor Arianne en haar katten. Katten hebben ook een mooi leven, een huis en goede verzorging nodig."

“Dit is mijn favoriete goede doel."

De maand mei is door Jannie geclaimd. “Dat is namelijk de kampioensmaand van Feyenoord. Dat is mijn maand.” Oktober is voor herfstliefhebber tante Corien, de bijnaam van Corien Nelissen. “Ze is één van de hoofdsponsors”, zegt Arianne. “Ze brengt altijd tassen vol eten en speeltjes mee.” Terwijl Saskia, een kat met kromme pootjes, op de schoot van Corien ligt, worden de eerste foto’s gemaakt. “Dit is mijn favoriete goede doel. Het is zo jammer dat veel mensen dit goede doel niet kennen en hun kat gewoon laten inslapen. Ga gewoon naar het Katshuisch.” Arianne moet nu nog opzoek naar een drukker die voor een mooi prijsje de kalenders wil drukken. En dan hoopt ze dat de kalenders in mei of juni verkocht kunnen worden.