Dief steelt op slinkse manier sigaretten bij vier supermarkten

Een slinkse winkeldief heeft maandag bij vier verschillende supermarkten voor tientallen euro’s aan sigaretten gestolen. De man sloeg toe bij winkels in Herpen, Vinkel, Heesch en Oss en gebruikte iedere keer weer dezelfde truc om niet te hoeven afrekenen.

Martijn van den Berg, eigenaar van de Plus in Herpen is erg boos. Hij vertelt dat een man met een pet maandagmiddag de supermarkt binnenkwam en zoals iedere andere klant boodschappen deed. Ook bij de kassa leek er nog niets aan de hand, maar bij het afrekenen begon zijn slinkse truc.

“Aan de kassa vroeg hij om wat pakjes sigaretten, shag en vloeitjes. Die gingen bij de cassière als eerste door de scan waarna hij de tabakswaar meten in zijn jaszakken stopte”, legt Martijn uit. “Daarna scande ze het brood, beleg en de bananen en die deed hij in een tas. De man wilde vervolgens betalen met zijn telefoon, maar toen dat niet lukte vroeg hij of hij in zijn auto zijn pinpas mocht halen. Daarna kwam hij niet meer terug.”

Omdat de dief de tas met boodschappen liet staan, sloeg de medewerker niet meteen aan. Maar toen de man de benen had genomen, realiseerde ze zich dat hij ook de pakjes sigaretten, van in totaal zo’n 98 euro, mee had genomen. “Onze collega was helemaal overrompeld dat ze bestolen was onder haar eigen neus”, zegt Martijn.

En dat waren ook vier andere supermarktmedewerkers in de buurt. Want dezelfde truc haalde de dief uit bij de Coop in Vinkel, en Jumbo-winkels in Oss en Heesch. De ondernemers herkennen de man niet en hebben daarom de camerabeelden op Facebook gedeeld. Ook is er aangifte gedaan bij de politie.