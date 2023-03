Veldbestormer PSV 'herinnert zich niets' van aanvallen keeper Sevilla

Dylano K. uit Roermond, de man die tijdens de wedstrijd PSV - Sevilla de keeper van de Spaanse ploeg aanviel, moet twee maanden de cel in. Ook mag hij twee jaar niet in de omgeving van het stadion komen. Als hij zich daar niet aan houdt moet Dylano telkens zeven dagen de cel in. In de rechtbank zei hij zich niet te kunnen herinneren dat hij de keeper heeft geslagen. “Voor ik het wist lag ik op de grond en werd ik door beveiligers meegenomen.”.

De jongeman had al een gebieds- en stadionverbod na eerdere misdragingen rondom voetbalwedstrijden in 2021 en 2022. De politierechter rekent de Limburger zwaar aan dat hij een met een gebalde vuist richting de keeper ging. "Het is dankzij het afweren van de keeper dat die slag niet de volle kracht had." Maar het is volgens de rechter duidelijk mishandeling. "Dit is volstrekt respectloos tegenover de voetbalclubs, de spelers en de supporters."

"Ik wou gewoon laten zien dat ik er weer was."

Dylano zat heel rustig en timide in de rechtszaal. “Ik ben het veld op gegaan en het is allemaal heel snel gegaan. Voor ik het wist lag ik op de grond en werd ik door beveiligers meegenomen. Verder weet ik er niet meer veel van.” K. zei zich niet meer te herinneren dat hij de keeper geslagen heeft. Al is op foto’s is duidelijk te zien dat de vuist van Dylano het gezicht van de keeper raakte. “Ik denk dat ik het gewoon stoer en grappig vond. Maar het is niet stoer, het is gewoon dom. Ik weet niet wat mij op dat moment bezielde.” Dylano gaf toe dat hij heel veel bier had gedronken, andere verdovende middelen waren volgens hem niet in het spel. Ondanks een stadionverbod kwam Dylano toch het stadion binnen. Hoe hij aan dat kaartje kwam wilde de Limburger niet vertellen. “PSV is het enige wat ik naast mijn normale leven leuk vind. Ik miste het zo erg dat ik toch ben gegaan. Ik wilde gewoon laten zien dat ik er weer was, maar dat deed ik op een foute manier.” Hij noemde zijn actie dom en zei spijt te hebben. De politierechter reageerde zuchtend op de woorden van Dylano.

“Dit heeft niks met liefde voor de club te maken."

De keeper heeft geen aangifte gedaan van mishandeling. “De reden dat er geen aangifte ligt, is dat de keeper na de wedstrijd moest douchen en meteen weer het vliegtuig in moest. De politie heeft hem dus niet eens kunnen spreken”, vertelde de officier van justitie. “Dit heeft niks met liefde voor de club te maken, dit is puur een vorm van agressie. Dit geweld heeft impact op jonge supporters. Wat een leuk voetbalavondje had moeten worden, wordt ontsierd door de actie van K.” Met het bestormen van het veld is Dylano zijn werk kwijt geraakt. Ook is de 20-jarige man uit de supportersgroep gezet. “Ik wilde sowieso afstand nemen van de supportersgroep”, reageerde de Limburger.

“Ons leven staat op zijn kop nu."