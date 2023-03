Digitale meldplicht ideaal bij stadionverbod, maar gebeurt nog steeds niet

Hoe zorgen clubs ervoor dat supporters met een stadionverbod ook écht buiten het stadion blijven? Die vraag is actueler dan ooit nadat de veldbestormer in het stadion van PSV de doelman van Sevilla aanviel. De KNVB, politie en het Ministerie van Justitie worstelen al jaren met dit probleem. Een mogelijke oplossing is een digitale meldplicht tijdens wedstrijden. Maar hoewel er al jaren aan een app wordt gewerkt, wordt die nog steeds niet ingezet.

Zodra het over stadionverboden gaat, wordt er al snel naar de meldplicht gewezen. In Engeland zou het tenslotte al jaren succesvol werken. Supporters die daar over de schreef zijn gegaan, moeten zich tijdens de wedstrijd van hun favoriete club melden bij het politiebureau. Wat veel mensen niet weten, is dat die meldplicht ook in Nederland al een poos bestaat. De maatregel werd in 2015 geïntroduceerd, toen de zogeheten Voetbalwet werd uitgebreid. Burgemeesters kunnen misdragende supporters dwingen om zich te melden, maar vaak gebeurt dat niet. Dat komt onder meer doordat zo'n meldplicht politiekorpsen te veel werk bezorgt. Daarom is een digitale meldplicht in theorie een stuk efficiënter. Het idee is simpel: de hooligan geeft via een speciaal ontwikkelde app vóór, tijdens en na de wedstrijd zijn locatiegegevens door. Zo weet de politie dat hij niet in het stadion zit.

"We hebben het er al jaren over, maar het komt totaal niet van de grond."

Klinkt ideaal, maar in de praktijk blijkt het lastiger. Een proef met hooligans van NEC en RKC Waalwijk verliep succesvol, maar daarna belandde het project op de plank. Pas na een reeks rellen in 2021, wilde minister van Justitie Grapperhaus de digitale meldplicht alsnog snel invoeren. Omdat er afgelopen zomer nog geen schot in de zaak zat, vroeg SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda opheldering aan diens opvolger Dilan Yesilgöz. Zij verklaarde dat er nog steeds geen app was die voldeed aan alle juridische en technologische eisen. Een slechte zaak, vindt Van Nispen. "Een meldplicht is ideaal om te voorkomen dat rotte appels het voor de echte supporters verpesten. We hebben het er al jaren over, maar het komt totaal niet van de grond." Van Nispen is bang dat het plan weer op de lange baan wordt geschoven. "Als er geen geld voor is, vinden de verantwoordelijken het kennelijk niet belangrijk genoeg. Terwijl we toch echt willen voorkomen dat mensen met een stadionverbod in de stadions zitten. Als de wil er is, kan dit echt."

"Wij denken dat digitale meldplicht clubs helpt om overlastgevers buiten de deur te houden."