Anky van Grunsven geeft het stokje door aan haar zoon en dochter

‘Anky van Grunsven sluit comeback niet uit.' De dressuuramazone uit Erp leest deze berichten zelf ook, maar ze verwijst ze resoluut naar de prullenbak. “Nu is de nieuwe generatie aan de beurt“, zegt ze woensdag in het tv-programma 'KRAAK Vraagt Door' van Omroep Brabant. De nieuwe generatie, dat zijn misschien wel haar zoon van 18 en dochter van 15 die allebei springruiter zijn. "Ze hebben talent," zegt Anky, "maar talent alleen is niet genoeg."

Bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Athene in 2004 toen haar vader net van tevoren was overleden. Salinero bracht haar troost en een gouden olympische medaille. Maar vooral dacht ze terug aan haar dagelijkse leven waarin Salinero er altijd was. 24 uur per dag, want vaak dacht ze in bed nog: moet hij niet een extra dekentje?

Dat die dierenliefde ook pijnlijk kan zijn voelde ze in december toen ze beslissing nam om haar kampioenspaard Salinero uit zijn lijden te verlossen. Daarna huilde ze nog een uur lang dikke tranen, in haar eentje bij het dode paard. Ze dacht terug aan alles wat ze met dit dier had meegemaakt.

Aan de vooravond van de Dutch Masters/Indoor Brabant in Den Bosch, waarvan ze voorzitter is, vertelt Anky over de liefde voor het paard waar het voor haar allemaal om draait. Veel meer dan om die uitpuilende prijzenkast met drie gouden Olympische medailles.

De as van Salinero, met Bonfire het belangrijkste dressuurpaard in haar leven, heeft ze inmiddels uitgestrooid in de directe omgeving van haar huis, zoals ze dat ook eerder deed met Bonfire. “Ik kan niet meer verhuizen”, zegt ze daar lachend over.

Alsof ze dat zou willen. Op de plek waar ze vanaf haar tiende met haar ouders woonde, in het buitengebied van Erp is een waar paardensport-imperium ontstaan. Dag in, dag uit is ze nog met trainingen bezig. En elke dag begint met rijden. Een dag geen paard is een dag niet geleefd voor Anky. Kernwoord is vertrouwen: een paard kun je vertrouwen, bij mensen weet je nooit wat ze precies in de zin hebben, zegt ze.

Van Salinero nam ze in 2013 in stijl afscheid met een kür tijdens Indoor Brabant. Maar zelf heeft ze als sporter nooit afscheid genomen. "Dat vind ik nergens voor nodig", zegt ze. "Er staan hier in het dorp standbeelden van Bonfire en Salinero, daar hoef ik niet ook nog bij te staan."

