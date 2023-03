Geen zware straf voor man die vrouwen en kinderen doodreed, denkt advocaat

Omar E., die begin september in Oud Gastel vier mensen doodreed, krijgt waarschijnlijk geen jarenlange celstraf voor deze aanrijding. De man werd dinsdag door de rechtbank in Breda voorlopig vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zegt deze vrijlating niet alles, maar lijkt dit wel te wijzen op een lagere straf.

Omar E. (27) reed volgens het Openbaar Ministerie op 2 september met 155 kilometer per uur op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel, waar je maar 50 mag. Op de kruising van de Roosendaalsebaan met de Blauwhekken botste hij op een Toyota met daarin vijf mensen. Op dat moment reed hij nog 95. Twee jonge kinderen en twee vrouwen kwamen daarbij om het leven. Een ander kind raakte gewond. De slachtoffers komen uit twee families in Bosschenhoofd. Volgens advocaat Moszkowicz zal de straf voor Omar E. niet aanzienlijk hoger uitvallen dan zijn zes maanden voorarrest, omdat Omar niet kan worden verweten dat hij roekeloos reed. “Dan moet je fout op fout stapelen en bijvoorbeeld met te veel drank op te hard rijden over de vluchtstrook.” Moszkowicz vindt dat zijn cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan ‘aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag’ en daar staat een minder zware straf op dan bijvoorbeeld roekeloos rijden. “Je kunt hem maar één ding verwijten en dat is dat hij hard heeft gereden. Toen hij bij de kruising kwam, stond de andere auto al meer dan een autolengte over de haaientanden.” De advocaat verwacht niet dat een inhoudelijke zitting nog voor de zomer zal plaatsvinden. “Het Nederlands Forensisch Instituut gaat nog extra onderzoek doen naar de Event Data Recorders van de auto. En er moeten nog meer getuigen worden gehoord.” Omar E. wordt overigens niet zomaar vrijgelaten uit voorarrest. Voor hem gelden een flink aantal voorwaarden. Naast een meldplicht bij de reclassering en het inleveren van zijn rijbewijs en paspoort, moet hij ook altijd en volledig meewerken aan onderzoek en in de rechtbank aanwezig zijn tijdens zittingen. Als hij zich niet aan een van de voorwaarden houdt, moet hij terug naar de gevangenis.

Foto: Christian Traets/SQ Vision