Thijs werd in de Efteling verliefd op draaiorgels en dat ging nooit over

Thijs Haenen (31) uit Geldrop was als kind al gek van draaiorgels. Dat begon al toen hij een draaiorgel zag in de Efteling. In zijn vrije tijd staat hij op zaterdag met zijn eigen draaiorgel in de Eindhovense binnenstad. En hij helpt ook mee met de restauratie van orgels bij het Tilburgse familiebedrijf Heesbeen Orgelbouw.

Thijs is al bijna tien jaar orgelman. Sinds 2014 is hij met zijn draaiorgel Fata Morgana een bekende verschijning in het centrum van Eindhoven. Hij was altijd al gefascineerd door orgels. Later bouwde hij zijn eigen draaiorgel.

Draaiorgels horen bij het Nederlands cultuurgoed. Volgens Thijs klinkt draaiorgelmuziek heel puur en gaat die terug naar de kern. Hij draait op zijn orgel juist ook moderne muziek, omdat de mensen dat leuk vinden. Aan een orgel draaien is nog best zwaar, maar gelukkig kan het ook automatisch, zodat Thijs met zijn collectebus nog wat geld kan binnenhalen, puur om de kosten te dekken.

Gulle televisiekijkers

Die collectebus werd vorig jaar met kerst gestolen. Helaas is die niet teruggevonden. Maar na de berichtgeving op Omroep Brabant over de diefstal, hebben twee gulle televisiekijkers spontaan een nieuwe bus aan Thijs geschonken.

De loods in Tilburg waar Thijs orgels restaureert, staat bomvol met twintig orgels, waaronder ook grote dansorgels, die vroeger in danszalen werden gebruikt. Thijs laat er één zien: "Dat heb ik pas opgehaald in Duitsland. Iemand had het gekocht omdat hij het mooi vond, maar het was nog nooit gebruikt."

Alleen dancing Heidelicht, op de grens van Nederland en België bij Postel, heeft nog zo'n orgel. Het wordt niet vaak meer gebruikt, maar als Thijs in de buurt is gaat hij altijd even langs om het nog eens te horen.

De hele wereld over

Hoewel alle orgels in de loods er antiek uitzien, zitten er ook nieuwe bij. De orgels gaan vanuit Tilburg de hele wereld over. Een draaiorgel staat klaar voor verzending naar Hongarije en nog een ander orgel gaat binnenkort naar Canada.

De jonge orgelman is nog niet zo lang geleden afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkt nu bij een bedrijf dat niets met orgels te maken heeft. Maar als hij tijd over heeft is hij of in Tilburg te vinden, om orgels op te knappen, of in de Eindhovense binnenstad met zijn Fata Morgana.

Eigentijds repertoire

Alleen als het regent, dan blijft zijn orgel binnen, want water is niet goed voor een houten orgel. Als hij in de binnenstad staat, dan moet hij om de twintig minuten van plek veranderen. Anders kunnen winkeliers klagen, maar volgens Thijs kunnen de meeste mensen de orgelmuziek wel waarderen.

En om het repertoire eigentijds te houden is er sinds kort in Tilburg een apparaat waarmee de laatste hits op bladpapier met gaatjes worden gezet. Zo blijft het draaiorgel helemaal bij de tijd.