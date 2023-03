Harry de Winter overleden na ziekbed: '72 is niet oud genoeg'

Presentator Harry de Winter uit Oss is dinsdagavond overleden. Hij werd 73 jaar oud. De Winter, bekend van het tv-programma Wintertijd, leed aan asbestkanker.

In de jaren tachtig en negentig leidde De Winter productiehuis IDTV en was hij als producent verantwoordelijk voor goedbekeken spelletjes zoals Lingo en Boggle en dramaseries als Pleidooi en Oud Geld.

In 1949 werd De Winter geboren in Oss. Zijn vader werkte bij Organon en vond daar in de jaren zestig de anticonceptiepil uit. Daar kwam De Winter pas achter toen zijn vader overleed en Organon een persbericht uitgaf waarin dat stond, vertelde hij in het AD. "Tot die tijd deed hij het voorkomen alsof hij er gewoon met een team aan had meegewerkt."

Bij Wintertijd sprak De Winter zo'n 180 prominenten uit binnen- en buitenland, onder wie Maarten van Rossem, Chantal Janzen en Hedy d'Ancona en internationale bekendheden als Cliff Richard en Salman Rushdie.

In april was de laatste aflevering van Wintertijd, toen gepresenteerd door Jeroen Pauw, te zien. Daarin vertelde De Winter over zijn ziekte asbestkanker. "Het is een beetje jong, 72 is gewoon niet oud genoeg."

Hij zei te proberen zijn leven zo lang mogelijk te rekken, maar niet ten koste van alles. "Ik ga niet een lijdensweg in van jaren in een hospice of een ziekenhuisbed, of in mijn huiskamer met zes mantelzorgers. Dan neem ik het heft wel in eigen hand."

De Winter wordt in besloten kring begraven. Zijn vader, die de Tweede Wereldoorlog nauwelijks overleefde en in Auschwitz zat, ligt op de Joodse begraafplaats in Oss. Onbekend is of zijn zoon daar ook voor gekozen heeft.

In 2000 sprak Omroep Brabant uitgebreid met Harry de Winter en zijn vader, die bij Organon de pil uitvond, in het programma: In de wolken. Hieronder de video van dat programma.