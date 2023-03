Hoe we moeten gaan boeren volgens deze politici

De stikstofcrisis speelt al jaren en wordt alsmaar groter. De natuur is in zo’n slechte staat, dat de provincie geen nieuwe vergunningen meer kan verlenen. Ondertussen is het wachten op oplossingen die het Rijk goedkeurt, terwijl boeren, bouw, industrie en burgers snakken naar duidelijkheid. De stikstofcrisis zal de provinciale politiek voorlopig blijven domineren. Hoe gaan we straks boeren?

Lijsttrekkers Alexander van Hattem (PVV), Matthijs van Miltenburg (D66), Nikky Hamerslag (Partij voor de Dieren), John Frenken (BBB) en nummer 2 voor de AWP Toon Brouwers gingen het gesprek over het thema landbouw met Brabanders aan tijdens het Kiezersdebat van Brabant in de 013 in Tilburg. Stankoverlast

Piet Catsburg won een rechtszaak tegen de staat, die burgers moet beschermen tegen stankoverlast van boerenbedrijven. Maar stank is er nog steeds. “In de Graspeel stinkt het als de hel en dat komt door de varkens. De provincie moet zich aan de normen houden, maar die worden al overschreden. Wat gaan we daaraan doen?” Matthijs van Miltenburg (D66) geeft antwoord:

Ook Ruud Merks van het Brabants Burgerplatform heeft last van stank. “Ik dacht heel lang dat er maar een paar mensen last van hadden, die in de buurt van boerderijen woonden en gewoon pech hadden. Maar in twee jaar tijd zijn er meer dan tienduizend meldingen van stankoverlast geweest.” Ook hij wil weten wat de provincie aan de stank gaat doen. Niet een nieuw probleem, zegt John Frenken (BBB). “En niet een probleem dat van vandaag op morgen is opgelost. Ik ruik ook wel eens boeren, dan ben ik blij dat ze er nog zijn. Maar natuurlijk moeten boeren zich ook aan de regels houden. Overlast wil niemand, dus meten is weten.” Natuurinclusief boeren

Vanuit het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) heeft Lotte Heesbeen een vraag voor Nikky Hamerslag van de Partij voor de Dieren. “Boeren moeten natuurinclusiever worden. Daar hebben ze meer grond voor nodig, die duur is. Wie gaat de kosten voor die grond betalen, wetende dat boeren niet veel geld overhouden en zonder op lange termijn afhankelijk te zijn van de overheid voor geld?” Hamerslag: “Het huidige landbouwsysteem kan niet meer. Momenteel wordt de helft van de grond in Nederland gebruikt door agrarische bedrijven. We moeten keuzes maken: willen we enkel grasland, of natuurinclusieve landbouw? Ik wil dat laatste. Veel boeren zitten vast in het huidige systeem, een omschakeling is dus juist nodig om ervoor te zorgen dat zij kunnen blijven bestaan.” Renske Hoeksema neemt als 'bezorgde burger' deel aan het debat. Ze vreest dat als boeren hier stoppen, boeren in andere landen het werk zullen overnemen en dat het stikstofprobleem dus opschuift. Toon Brouwers (AWP) snapt die zorg. Volgen hem moeten alle overheidslagen intensief met elkaar samenwerken. “Nu staan ze tegenover elkaar en schuurt het vaak, we moeten juist een eenheid vormen. Samen, ook met inwoners en ondernemers.” Innovaties

Pluimveehouder Ben Berens heeft een systeem dat 90 procent van de uitstoot verminderd. Maar daarvoor kan hij geen vergunning krijgen en dus telt de vermindering ook niet op papier. Meer boeren ervaren dit probleem ook. “De overheid is zo traag als dikke stront. Wie belt mij morgen op om mij te vertellen dat we aan de slag gaan?” Samen met de VVD en Forum voor Democratie diende de PVV van Alexander van Hattem hier onlangs een motie over win. “We willen een onafhankelijk persoon die naar dit soort ideeën gaat kijken. Onze oproep is dus om ervoor te zorgen dat u binnenkort gebeld wordt.” In de video's hieronder zie je welke antwoorden politici gaven over het thema landbouw. Hoe maken we natuurinclusief boeren houdbaar?

Wie gaat boeren met goede ideeën helpen?

Hoe gaan we de omslag van het landelijk gebied voor elkaar krijgen?

Hoe zorgen we dat er genoeg water is voor iedereen?