Man berooft goudkoerier en wordt opgepakt in Torremolinos

In het Spaanse Torremolinos is een 31-jarige Eindhovenaar aangehouden voor een overval op een goudkoerier, eind vorig jaar in België. De raadkamer in het Belgische Turnhout heeft de arrestatie woensdag bevestigd. Ook werd bekendgemaakt dat justitie in België op zoek is naar een tweede verdachte, een 36-jarige Eindhovenaar.

De goudkoerier stopte op een parkeerplaats langs de snelweg E34 in de gemeente Lille. Toen de man in de winkel van het tankstation was, sloegen de overvallers de achterruit van zijn wagen in. Ze gingen ervandoor met een deel van de lading zilveren en gouden munten. Tijdens het onderzoek ontdekte de politie dat de daders twee Nederlandse mannen waren. De 31-jarige verdachte werd op 20 februari in Torremolinos gearresteerd en daarna overgeleverd aan België. Hij wordt beschuldigd van diefstal en bendevorming. Volgens de Gazet van Antwerpen was de buit 200.000 euro waard. Ook weet de krant te melden dat het tweetal vijf dagen na de roof gezien werd bij de goudhandel in Retie waarvoor de beroofde man werkte.