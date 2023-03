'Kranofielen' zijn dolblij met 62 kraanvogels in de Biesbosch

Om kwart over vijf kreeg boswachter Harm Blom woensdagavond een heel enthousiast appje: '62 kraanvogels aan de grond gespot!' "Ik heb meteen m'n laptop dichtgeklapt en ben erheen gereden. Dat ze stoppen in Nederland gebeurt al niet vaak, maar dat ze in het westen aan de grond gaan met zo’n grote groep en de nacht doorbrengen... Dat is echt heel bijzonder!"

"In de Biesbosch hebben we een appgroep voor vogelliefhebbers en boswachters," vertelt Harm. " Ik zat om tien over vijf nog te mailen en toen kwam het appje binnen."

"Deze beesten hebben gebuffeld in de lucht om België door te komen. Ze waren gewoon op."

Een vogelaar ontdekte de spectaculair grote groep in de middag. Samen met andere boswachters en een aantal vogelspotters ging hij er meteen op af. "En dan kom je daar aan en zie je zulke mooie, prachtige vogels. Dat was echt even genieten. Het is echt uniek voor de Biesbosch." "De kraanvogeltrek is in volle gang. De trekperiode is altijd eind februari en de eerste dagen van maart. Dan vliegen ze massaal naar het noorden vanuit de overwinteringsgronden in Spanje en Frankrijk, via Duitsland en de Ardennen." De kraanvogels zijn onderweg naar hun broedgebieden in Scandinavië, de Baltische staten, Polen en Duitsland.

Dat de kraanvogels in Nederland, en dan ook nog eens in het westen van het land, stoppen, is volgens de boswachter uniek. "Bij rare weersituaties kunnen ze weleens uit koers raken. De koude wind, regen of sneeuw heeft ze tegengehouden. Die houdt ze aan de grond. Deze beesten hebben gebuffeld in de lucht om België door te komen. Ze waren gewoon op."

"Vanmorgen om kwart over zeven vlogen ze op met een prachtige roep."

"Ze gingen zitten en sliepen als kippen: met de koppen in de veren. Ze waren gewoon moe van de sneeuw en de tegenwind. Ze waren volop aan het poetsen, slapen en drinken. Veel drinken." Volgens Harm is het stiltegebied in de Biesbosch de perfecte locatie voor kraanvogels. "Ze zaten in de Noordwaard. Dat is open, met ondiep water en absolute rust." Inmiddels zijn de kraanvogels weer gevlogen. "Vanmorgen om kwart over zeven, toen collega’s en vogelaars stonden te kijken, vlogen ze op met een prachtige roep." De groep is richting Zuid-Holland gevlogen, maar met deze weersomstandigheden en hun vliegsnelheid kunnen ze zomaar vanmiddag al in Duitsland zijn."

