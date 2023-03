Na verwisseling van katten leven eigenaren van pension in een 'nachtmerrie'

Eigenares Hannie Hendriks van Dierenpension D'n Diesdonk is behoorlijk van slag door alle negatieve reacties op het verwisselen van twee katten. Een kater werd meegegeven aan de verkeerde mensen en sindsdien leven de eigenaren van het Budelse pension naar eigen zeggen in een 'nachtmerrie'.

"Het is het ergste wat je kan overkomen", zegt Hannie Hendriks. "Wij laten altijd de eigenaren hun eigen kat uit de kamer halen. Zo deden we het deze keer ook. Ze riepen hem, knuffelden nog even en namen hem toen mee naar huis. Ook Alexandra kwam haar kat Sammy op deze manier ophalen. Ook toen was er nog niks aan de hand."

Na vier dagen bleek het Sammy echter te zijn verwisseld met een andere kat. En nu is Sammy ook nog eens zoek, want de mensen die hem per ongeluk hadden meegenomen, hebben hem buiten gelaten in een deel van Eindhoven dat hij niet kent.

Alexandra heeft een noodkreet geplaatst op Facebook. Die leverde al meer dan achthonderd opmerkingen en verontwaardigde reacties op. Zelfs de landelijke media besteedden aandacht aan de verwisseling.