Dementerende vrouw pas na een week gevonden, daarom maakt haar neef een app

Toen de 37-jarige Ben Chini uit Eindhoven hoorde dat zijn dementerende tante werd vermist, reed hij meteen naar België om mee te gaan zoeken. Na bijna een week werd ze dood teruggevonden in het Mechelse Bos in Maasmechelen. Omdat hij het absurd vindt dat de zoektocht zo lang duurde, ontwikkelde hij een app. "Als er maar één vermiste sneller door wordt gevonden worden, is het al m’n tijd en energie waard geweest."

Bijna een week lang werd in België met man en macht gezocht naar de vermiste Emilia Chini (75). Zodra Ben hoorde van de vermissing van zijn tante, reed hij meteen naar België om mee te helpen. "Ik ben meteen het bos in gegaan en kwam daar politiemensen tegen. Toen ik hen vroeg of ik kon helpen, werd me gezegd dat ik ze vooral niet voor de voeten moest lopen."

"Ik heb de app ontwikkeld voor de mensen die willen helpen met zoeken."

Ben en zijn familie wilden de hulpdiensten niet in de weg lopen, maar stilzitten vonden ze geen optie. "We wilden allemaal graag meezoeken, maar er werd niet echt gecoördineerd. Om zelf bij te houden waar gezocht werd, begonnen familieleden kaarten door te sturen met de plekken waar ze al hadden gezocht", vertelt de Eindhovenaar. "Zo is het idee van mijn app ontstaan." "Uiteindelijk heeft het zeven dagen geduurd voor we mijn tante hebben gevonden. Dat is absurd," vindt Ben. "Ik geloof nog steeds dat als we meer hadden gecoördineerd, dat we haar eerder hadden gevonden." Daarom ontwikkelde Ben, die een achtergrond in de IT heeft, een app die de zoektocht naar vermisten helpt coördineren. "Ik heb de app ontwikkeld voor de mensen die willen helpen met zoeken op plekken waar nog niemand is geweest." De app laat zien waar al mensen hebben gezocht en in een komende versie ook hoeveel mensen al op een bepaalde plek zijn geweest. "Zo weet je ook hoe grondig er al op een bepaald gebied gezocht is."

"Toch mooi dat er uit deze duisternis nog een lichtpuntje voortkomt."