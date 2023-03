Lynn (10) wilde dat haar uitvaart een feestelijke dag zou worden

Lynn Verberne uit Someren was pas 10 jaar oud toen ze twee weken geleden overleed aan leukemie. Haar moeder Maartje vertelt dat Lynn wilde dat haar uitvaart een feestelijke dag zou worden met dingen waar ze zelf ook blij van werd. Dus kregen de bezoekers kipfingers en broodjes kroket. "Het was zo Lynn die dag, met haar gekkigheden en grapjes tot het eind", vertelt Maartje.

De uitvaart van Lynn is kenmerkend voor hoe we tegenwoordig afscheid nemen. Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek naar uitvaartwensen blijkt dat we steeds minder voor de traditionele koffietafel kiezen. Het plakje cake met kopje koffie is eigenlijk alleen nog bij ouderen in trek, zo blijkt. Ook gaan we steeds minder formeel gekleed naar een laatste afscheid.

Lynn overleed op 22 februari aan leukemie. "Op haar vijfde kreeg ze het voor het eerst", vertelt haar moeder. Ze had plotselinge blauwe plekken en was futloos. Ze heeft uiteindelijk drie keer leukemie gekregen en die laatste keer heeft ze niet overleefd. De chemotherapie hielp niet langer en een andere medische behandeling sloeg ook niet aan. Toen wisten we allemaal dat Lynn snel zou overlijden."

Zelf sprak Lynn niet veel over de dood. "Lynn kon er niks mee", zegt moeder Maartje. "Het was en is voor ons allemaal ook niet te bevatten."

"Over haar uitvaart kon Lynn wel vertellen. Het moest een feestelijke dag worden met dingen waar ze zelf ook blij van werd. Door de chemo verloor Lynn haar smaak en vond ze veel eten niet lekker, behalve kipfingers en broodjes kroket. Op het laatst was dat ook haar ontbijt. Ik was al lang blij dat ze iets at."