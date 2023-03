Wegpiraat Muis911 voert taakstraf niet uit, maar hoeft toch niet de cel in

De bekende wegpiraat Muis911 is vorige week in Roosendaal aangehouden omdat hij een taakstraf niet had uitgevoerd. Dat bevestigt zijn advocaat, Tom Roggenkamp: “Hij moet zijn taakstraf natuurlijk uitvoeren, maar justitie heeft hem niet kunnen bereiken en daar hadden ze best wat meer moeite voor mogen doen.”

Muis911 werd bekend door zijn huiveringwekkende filmpjes op TikTok en YouTube, waarin hij in snelle Audi’s, BMW’s, Mercedessen of Volkswagens met ongelooflijke snelheden door het verkeer zigzagt. Met zijn rijgedrag werd hij een bekende op sites als Dumpert.nl. De taakstraf waarvoor hij werd aangehouden, heeft niets te maken met zijn capriolen op de weg, maar is een tijd geleden opgelegd omdat hij een grote hoeveelheid vuurwerk in zijn bezit had.

“Het is een beetje een misverstand.”

Iemand die een opgelegde taakstraf niet uitvoert, moet normaalgesproken zijn straf in de cel uitzitten. Elke twee uur taakstraf is dan goed voor een dag in de cel. Maar, volgens de advocaat van Muis911, Tom Roggenkamp, hoeft zijn cliënt niet de cel in. “Het is een beetje een misverstand”, antwoordt hij desgevraagd. “Hij moet zijn taakstraf natuurlijk uitvoeren, maar justitie heeft hem niet kunnen bereiken. En daar hadden ze best wat meer moeite voor mogen doen.”

“De rechter gaf hem een tweede kans."