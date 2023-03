Jongeren zijn steeds vaker te zwaar: 'Komt niet alleen door de ouders'

Steeds meer jongeren kampen met overgewicht en obesitas. Een groot probleem dat niet zomaar opgelost is, zegt hoogleraar en kinderarts Anita Vreugdenhil. "Iedereen die een rol speelt in het leven van een kind, moet meehelpen", legt de hoogleraar uit.

Jongeren tussen de 13 en 17 kunnen binnenkort voor een maagverkleining terecht bij het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het gaat dan om jongeren bij wie alles al is geprobeerd om het overgewicht aan te pakken, maar zonder resultaat. Het aantal jongeren met ernstig overgewicht neemt al jaren toe. Volgens kinderarts en hoogleraar Vreugdenhil heeft nu zo'n half miljoen kinderen in Nederland overgewicht of obesitas. "Je ziet ook een verschuiving van overgewicht naar obesitas: steeds meer kinderen hebben ernstige vormen van obesitas." Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Als voorbeeld noemt Vreugdenhil de coronaperiode. "In onderzoeken hebben we gezien dat de leefstijl van kinderen in die periode enorm achteruit is gegaan. Zeker bij de groep die al overgewicht had, zijn de gevolgen groot."

"Jongeren met obesitas zitten in het voorstadium van chronische ziektes."

Bij leefstijl moet je onder meer denken aan gezond eten en genoeg bewegen. Dat doen kinderen te weinig, ziet de kinderarts en hoogleraar. "Volgens de beweegrichtlijn moet je één uur per dag matig intensief bewegen. Voor de coronaperiode haalde zo'n 60 procent van de kinderen dat. Inmiddels is dit gedaald naar 20 procent. Je ziet het ook terug bij bijvoorbeeld sportverenigingen: ze zijn in de coronaperiode kinderen kwijtgeraakt en die komen niet meer terug." Dat het aantal te zware jongeren stijgt, noemt de arts een enorm probleem. Zo is er een grote kans dat die groep op volwassen leeftijd een chronische ziekte krijgt. "Denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, leverziektes en kanker. Dat is zorgelijk."

"Er zou meer gedaan moeten worden om te voorkomen dat kinderen zo zwaar worden."