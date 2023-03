Kritiek op zoekapp voor vermisten: 'Het moet geen Pokémon Go worden'

Ben Chini uit Eindhoven heeft een app ontwikkeld voor mensen die willen helpen met zoeken naar vermisten. De app laat bijvoorbeeld zien waar andere gebruikers al gezocht hebben. Zoekteams zoals SAR en Veteranen Search Team zijn niet blij met zo'n app. "Het risico dat sporen worden vertrapt, neemt dan drastisch toe", legt Houwina Postma van SAR Nederland uit.

"Het is ook wel een beetje dubbel", vertelt Postma over de app. "Het mes snijdt aan twee kanten want je wilt natuurlijk dat er meer mensen kijken, maar het moet ook wel gecoördineerd gebeuren." Ze ziet de laatste tijd steeds vaker dat sporen uitgewist zijn.

"Een goed voorbeeld is een weiland waar mist boven heeft gehangen. Je kunt dan heel makkelijk voet- of fietssporen zien. Maar als er dan al honderden mensen overheen hebben gelopen, zijn er zoveel sporen dat je niet meer weet wat je nu wel of niet kunt gebruiken."

Ook voor de honden die SAR inzet wordt het lastiger. "Onze honden ruiken dan zoveel sporen dat ze niet meer weten welke ze moeten volgen", legt Postma uit. "Zo'n app is natuurlijk een heel mooi initiatief, maar het is echt belangrijk dat de professionele instanties de coördinatie in handen houden."