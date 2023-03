Oudste waterzuivering moet speelpark worden, maar de buurt is fel tegen

De oudste biologische waterzuivering van ons land staat in Tilburg. Maar ze is niet meer in gebruik, dus wat moet je er dan nog mee? De eigenaar van de waterzuivering, het waterschap, organiseerde een wedstrijd. Het plan om er een speelpark met sport en horeca te openen, won. Maar de buurt is er fel op tegen.

In de straten rondom de waterzuivering, de Armhoefse Akkers in Tilburg, zie je overal posters tegen de ramen: ‘Verkwansel Moerenburg niet!’. Moerenburg is het natuurgebied waar de waterzuivering in ligt. Een petitie tegen de plannen is al meer dan tweeduizend keer ondertekend.

"Hier vieren we het buitenleven."

De wijk ligt aan het Wilhelminakanaal. Aan de overkant steekt ondernemer Luc Zweerts de sleutel in de poort van zijn toekomstige park ‘Waterproef’. “Hier nemen we de mensen mee naar binnen, of eigenlijk naar buiten. Want we vieren hier het buitenleven”, zegt hij enthousiast. Eenmaal binnen, valt het oog eerst op de enorme bakken waarin rioolwater werd gezuiverd. “Die gaan we afzetten met lage hekjes, zodat kleine kinderen die niet kunnen zwemmen veilig zijn”, legt Zweerts uit. “Maar verder doen we hier niets mee.” De ondernemer wijst naar het grasveld links van hem: “Daar komt de fietsenstalling en er is plek voor 75 auto’s. Dat gebouw verderop is het pompgemaal. Daar gaan we het verhaal van deze oudste rioolwaterzuivering van Nederland vertellen, samen met Waterschap De Dommel.” Achter het pompgemaal komt een restaurant met terras. En dat terras geeft uitzicht op een enorme ronde betonnen bak. “Hier gaan we een natuurspeeltuin maken. Met veel planten en bomen. Kinderen kunnen veilig spelen, terwijl hun ouders ze vanaf het terras in de gaten houden.” Aan de andere kant van de grote bak komt een sportschool voor buitensport, overkapt met tentzeil. Zweerts hoopt met zijn park zo’n 100.000 bezoekers per jaar te trekken.

"Veel te grootschalig voor een natuurpark."

Nanda Oudejans van actiecomité Moerenburg Waterdicht vindt het allemaal veel te veel. “Er komen 160 terrasplaatsen, minstens tien festivals en evenementen per jaar, tachtig parkeerplaatsen”, somt ze op. “Dat vinden we veel te grootschalig voor het natuurpark dat Moerenburg is." Protest is er volgens Oudejans niet alleen vanuit de buurt. “We zijn met een petitie gestart omdat we berichten kregen dat ook mensen die hier niet vandaan komen hun stem willen laten horen. De petitie wordt ondertekend door mensen uit de binnenstad, Moergestel, Berkel-Enschot en andere omliggende dorpen. Dus het verzet wordt breed gedragen.” Het is volgens Oudejans een principekwestie. “Horeca hoort binnen het kanaal, in de binnenstad. Het gaat hier om de oudste waterzuivering. Het is een beetje gemakzuchtig en ouderwets om daar horeca in te zetten. Er is zo veel meer mogelijk.” Zweerts meent dat het wel mee zal vallen. “We voelen ons gesteund door onderzoek van specialisten van de gemeente. Dat laat zien dat parkeeroverlast of geluidsoverlast er waarschijnlijk niet gaat zijn.” De strijdkreet van het actiecomité ‘Verkwansel Moerenburg niet’ raakt Zweerts. “Ik vind dat heel suggestief. Ik woon hier zelf ook. Niemand gaat iets verkwanselen. Ik sta honderd procent achter onze plannen. Mensen moeten ook een beetje vertrouwen hebben in elkaar.”

Dronebeeld van de Tilburgse waterzuivering (beeld: Waterproef/ Mathijs Welmers).

Protesten in de Tilburgse wijk Armhoefse Akkers tegen de plannen voor de waterzuivering (foto: Omroep Brabant).

Hier moet volgens de plannen een natuurspeeltuin voor kinderen komen (foto: Omroep Brabant).