Indoor Brabant let extra op naaktlopers die de boel willen verstoren

Het paardensportevenement Indoor Brabant (The Dutch Masters) is dit jaar extra alert op streakers, dat zijn mensen die bij een evenement onverwachts naakt lopen om de boel te verstoren. Volgens Anky van Grunsven zijn er de laatste tijd vaker naaktlopers opgedoken bij paardensportevenementen.

"Wij houden niet van naakte mannen op de baan", zegt Van Grunsven. De streakers zouden met het naaktlopen actie willen voeren voor dierenwelzijn. Maar volgens van Grunsven bereiken ze juist het tegenovergestelde: "Door naakt tussen de paarden te gaan lopen, breng je die dieren juist in gevaar." De beveiliging zal daarom extra goed opletten, aldus van Grunsven, die er verder liever niet te veel woorden aan vuil wil maken.

Het is voor het eerst sinds drie jaar dat er weer een volledige editie van Indoor Brabant in de Brabant hallen in Den Bosch wordt gehouden. "Drie jaar geleden moesten we het één uur voor de opening afblazen door nieuwe coronamaatregelen", zegt Van Grunsven. De Amazone uit Erp is blij dat het dit jaar weer eindelijk in zijn volle glorie kan worden gehouden.

Hoeveel bezoekers er worden verwacht dat durft Anky van Grunsven niet te zeggen, maar ze weet wel dat ze overval van de wereld vandaan komen. Het paardensport evenement heeft misschien de reputatie dat het elitair is, maar volgens Anky is dat onzin en is ook de gewone Brabander welkom: "Kaartjes zijn er al vanaf 15 euro, dus daarvoor hoef je het niet te laten."

Volgens van Grunsven is Brabant een echte paardenprovincie. Indoor Brabant is niet alleen leuk voor ruiters en amazones die deelnemen, maar voor iedereen die van paarden houdt. Indoor Brabant is donderdagmiddag begonnen en duurt tot en met zondag.