Overvallers die na klopjacht werden opgepakt zijn tieners (16 en 19)

Verdachte op de vlucht in Rijsbergen Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Een kogel die op straat belandde (foto: Henk). Volgende Vorige 1/3 Verdachte op de vlucht in Rijsbergen

De drie overvallers, die donderdag in Rijsbergen werden aangehouden, zijn drie jongemannen uit Rotterdam. Twee van hen zijn 19 jaar en de jongste is 16 jaar oud. Het drietal zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval in het Belgische Nieuwmoer.

Na de overval ontstond een achtervolging die vanuit België rond half zes eindigde op de Antwerpseweg in Rijsbergen. De drie verdachten zetten het vervolgens op een lopen, nadat ze op een auto waren geknald op een rotonde. Ook toen de politie waarschuwingsschoten loste, bleven de mannen lopen. Een verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, kon direct worden aangehouden. Rijsbergen werd door tientallen agenten afgesloten en bewoners werden opgeroepen om binnen te blijven. Ook controleerden agenten alle verkeer. Een tweede verdachte, een eveneens 19-jarige Rotterdammer, werd iets na halfzeven op de Gommersstraat aangehouden. Daarbij werd hij gebeten door een diensthond. Kort nadat agenten het dorp hadden verlaten en inwoners weer naar buiten konden werd de derde verdachte, een 16-jarige Rotterdammer aangehouden op de Kerkakkerstraat. Het drietal zit vast. Beelden van de vluchtende overvallers:

Agenten bij gecrashte auto van overvallers in Rijsbergen