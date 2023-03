Wim (81) doet al jaren mee aan NK Maasheggenvlechten maar won nooit

Wim van Lanen uit Boxmeer is met zijn 81 jaar de oudste vlechter die mee gaat doen aan het NK Maasheggenvlechten, komende zondag. Al 17 keer heeft hij geprobeerd de felbegeerde Gouden Hiep te winnen. Maar dat is hem tot nu toe nog geen enkele keer gelukt.

Het maasheggenvlechten is een oude traditie rond Boxmeer. De meidoornheggen worden gebruikt als afscheiding tussen de weilanden. Door de meidoornstruiken half door te zagen en op de zijkant te leggen, ontstaat er een heel dichte heg. Sinds 2005 is er een Nederlands kampioenschap.

Wim oefent met zijn team in een weiland vlakbij de Maas bij Beugen Hij loopt langs de heg die ze gaan vlechten. Met zijn team puzzelt hij hoe ze aan het werk gaan. “Kijk, deze staanders, die zijn gemerkt", zegt hij. "Wim wijst naar de meidoorn die ongeveer om de meter een merkteken heeft. “Alles wat er tussen staat, dat gaan we leggen.”

“Ja, ik loop al wel een tijdje mee”, zegt Wim. “Ik zit al meer dan twintig jaar in de heggen, en dan ken je de heggen wel. Je bent bezig met een oud beroep, een traditie. En ik doe iedere week iets in de natuur wat me fysiek bezig houdt. Het draagt bij aan iets. Als je sport dan ben je wel in beweging. Maar het enige wat je doet is energie verliezen. Wij laten nog een heg na,” lacht hij. “En het houdt me jong.”

En zo heeft Wim altijd mee gedaan aan het NK: “Ik heb het alleen nooit gewonnen. Ik werd wel eens tweede of derde, ook hebben ze me wel eens een keer de oeuvreprijs gegeven. Ik denk dat ze dat uit medelijden hebben gedaan omdat ik nog nooit gewonnen heb.”