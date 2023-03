Enorm beeld van Gerard Philips is bijna klaar om op de boot te stappen

Hij is bijna klaar, de zeven meter hoge buste van Gerard Philips. Kunstenaar Andreas Hetfeld werkt met een aantal mensen al sinds afgelopen zomer aan het gigantische beeld. De Grote Vriendelijke Gerard is een cadeau van Philips aan de stad Eindhoven ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van het bedrijf.

"Gerard had geen kinderen, hij was een ontzettende vakman met technische knowhow, maar ook een integere man die heel bescheiden was. Zonder hem was er geen Philips geweest ", weet Andreas te vertellen.

Het kunstwerk met een opening in de vorm van een gloeilamp waar de bezoekers straks doorheen kunnen lopen, wordt zeven meter hoog en acht meter breed. Het is opgebouwd uit 500 lagen staal en telt 4659 losse onderdelen.

"Frits en Anton hebben allebei al een standbeeld in Eindhoven, van Gerard is er alleen een plaquette in het Philips museum. Dit beeld wordt een eerbetoon aan Gerard, de oprichter van Philips, de maker van de gloeilamp", zegt Andreas Hetfeld terwijl hij even pauzeert met de laswerkzaamheden.

Hij vervolgt: "Het maken van het beeld is een monnikenwerk, gelukkig heb ik een heel team waar ik mee samenwerk. Net zoals Gerard Philips hebben wij bij dit beeld ook dingen moeten uitvinden en ontdekken. Omdat het zo'n ingewikkeld beeld is liep bijvoorbeeld de snijmachine voor het staal telkens vast. Toen hebben we nieuwe oplossingen moeten bedenken om het toch voor elkaar te krijgen."

"Het beeld refereert ook aan producten van Philips, zoals de laagjes die je ziet bij een CT-scan of 3D- prints. Het is een heel technisch maar ook ambachtelijk beeld. Het is gemaakt van cortenstaal en dat roest. Nu glimt het hoofd nog, maar met roest wordt het meer naar binnen gericht en warmer. Dat is bewust gedaan, want Gerard Philips was een ingetogen man.”

Het beeld van Gerard Philips maakt Andreas in opdracht van het concern, het wordt 15 mei onthuld in het Gloeilampen plantsoen op Strijp-T in Eindhoven.

Voor die tijd gaat het beeld zaterdag 29 april per schip naar Zaltbommel, de geboorteplaats van Gerard, waar ook de urn met zijn as is. Op 1 mei gaat het dan verder op transport naar Eindhoven. Het is de bedoeling dat het beeld later in het Victoriapark, achter de Witte Dame komt te staan, dat park is nog niet klaar.