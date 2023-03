Na lange soap is sneeuw spelbreker voor RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles

Urenlang was het onzeker of de uitwedstrijd die RKC Waalwijk vrijdagavond tegen Go Ahead Eagles zou spelen, door kon gaan. Uiteindelijk hakte scheidsrechter Jochem Kamphuis om kwart voor negen de knoop door: het Eredivisieduel in de Deventer Adelaarshorst werd afgelast. Opvallend is dat eerder dit seizoen de wedstrijd in Waalwijk tussen RKC en Go Ahead Eagles ook werd afgelast door de sneeuw.

Tegen zes uur vrijdag werd reeds gemeld dat de wedstrijd zou worden geannuleerd. Dat bleek voorbarig, al hield Kamphuis spelers en supporters lang in spanning. Het duel zou vervolgens om acht uur beginnen, maar dat werd half negen. Daarna, zo werd gemeld, zou om kwart voor negen de oranje bal gaan rollen op het veld. Het veld bleek echter erg nat en glad. Daardoor werd het gevaarlijk voor de spelers en was aftrappen geen optie meer voor scheidsrechter Kamphuis. "Beide clubs wilden spelen, maar dit is onverantwoord", zei de arbiter tegen een verslaggever van ESPN. RKC-trainer Joseph Oosting had daarvoor al laten doorschemeren dat voetballen onder deze winterse omstandigheden niet leuk en ook niet verstandig zou zijn. De KNVB zal later bepalen wanneer de wedstrijd moet worden ingehaald.