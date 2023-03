NAC nog kansrijk voor periodetitel, Eindhoven en Helmond Sport halen uit

NAC Breda blijft kans maken op de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg won vrijdagavond overtuigend met 4-1 van MVV Maastricht en ze nam door die zege tijdelijk de koppositie over van Almere City FC. Die concurrent kwam niet in actie, omdat als gevolg van het winterse weer de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht werd afgelast.

Willem II dacht lijstaanvoerder PEC Zwolle te kunnen verslaan, maar kwam van de koude kermis thuis. In het eigen Koning Willem II Stadion in Tilburg werd het 2-3.

NAC Breda - MVV Maastricht 4-1

Hij had dit seizoen nog niet gescoord voor NAC, Élias Már Omarsson. Tegen MVV lukte het hem zelfs driemaal, waarbij de tweede treffer bij aanwezigheid van een VAR waarschijnlijk was afgekeurd. Eerst duwde de IJslander een tegenstander en vervolgens maakte hij hands. Het betekende, op slag van rust, de 3-1 voor de thuisclub. Omarsson had in de 21e minuut al knap de score geopend. Technisch perfect was de wijze waarop Ruben van Bommel, de zoon van Royal Antwerp FC-trainer Mark, in de 34e minuut gelijkmaakte. Vervolgens lieten de Limburgers een uitgelezen kans liggen, wat Jort van der Sande in de 43e minuut afstrafte. In de slotfase mocht Omarsson nog een keer juichen, voordat hij een publiekswissel kreeg.

Willem II - PEC Zwolle 2-3

Verdedigend was Willem II niet op zijn best. Het was routinier Harris Medunjanin die hiervan in de 12e minuut als eerste profiteerde. Een kwartiertje later lag nummer twee al achter de Tilburgse doelman Joshua Smits en wel door toedoen van Apostolos Vellios. Binnen 5 minuten bracht Erik Schouten, koppend uit een corner, de hoop terug in Tilburgse gelederen. De ploeg van Reinier Robbemond probeerde na de hervatting het tij te keren. Echt uitgespeelde kansen bleven uit, waarna Medunjanin in de 79e minuut het duel met een knappe inzet in het slot gooide. De 2-3 van invaller Michael de Leeuw kwam te laat.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 4-0

In Venlo stonden de twee clubs tegenover elkaar die de afgelopen jaren (ongewild) voetbalgeschiedenis hebben geschreven. VVV verloor in oktober 2020 op eigen veld met 0-13 van Ajax. De Amsterdammers boekten hiermee de grootste overwinning ooit in het betaald voetbal. FC Den Bosch evenaarde deze ‘prestatie’ een week geleden door met dezelfde cijfers onderuit te gaan bij PEC Zwolle. In de Koel vielen deze avond veel minder doelpunten. Wel moest de Bossche keeper Konrad Sikking weer de meeste incasseren: vier. Vooral VVV’s derde was hem aan te wrijven. Zijn ploeggenoten wisten net als tegen PEC niet tot scoren te komen. De Limburgse productie werd verzorgd door Kees de Boer (2), Robert Klaasen en Sven Braken

Voor de wedstrijd had Jack de Gier, die deze week door het bestuur van FC Den Bosch was ontslagen, nog verteld dat in november zijn contract juist bijna was verlengd. Uiteindelijk hij wel vrede hebben met het besluit. “Ik ben blij dat ik ervan af ben”, zei de werkloze trainer bij ESPN. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Willam van Overbeek.

Helmond Sport - Jong PSV 3-0

Tot deze 28e speelronde had Helmond Sport van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie de minste doelpunten gemaakt. Tegen het bezoekende Jong PSV toonde het ineens een ongekende scoringsdrift. Het werd 3-0 tegen de Eindhovense beloften, waarmee enigszins revanche werd genomen voor de 6-0 nederlaag in de heenwedstrijd. Jelle Goselink, die dit seizoen nog niet had gescoord, maakte er nu zelfs twee, in de 20e en 49e minuut. De derde kwam op naam van Arne Van Keilegom (57.)

FC Eindhoven - Jong Ajax 5-1

Ook FC Eindhoven schoot uit zijn slof en ook hier moest een ‘Jong’-team eraan geloven, dat van Ajax. Mawouna Amevor (22.), Evan Rottier (35.), Sven van Doorm (64.), Jasper Dahlhaus (76.) en invaller Moussa Sanoh (88.) tekenden voor de Eindhovense treffers. Voor Jong Ajax was Krystian Hlynsson (31.) succesvol. Diezelfde Fin verzuimde bij een 4-1 stand een strafschop te benutten.

TOP Oss - ADO Den Haag 2-3

Eén van de mooiste doelpunten deze competitieronde werd gemaakt door Jearl Margaritha. Na een prachtige solo over links passeerde hij op het eind van de eerste helft de Haagse doelman met een gaaf stiftje. Dat betekende de 1-1, want Tyerese Asante had na een klein half uur voor ADO de ban gebroken. Joël Zwarts maakte er 1-2 van (66.). Vijf minuten later stond het gelijk na goed doorzetten van Kay Tejan. Binnen de kortste keren vanaf de aftrap keek TOP tegen een 2-3 achterstand aan en andermaal was Zwarts de gevierde man aan Haagse zijde. ADO speelde toen al met tien man door een rode kaart, na een vieze overtreding, voor Malik Sellouki.