Annie (77) ontdekt dat ze een halfzus heeft en heeft haar nu ontmoet

Na 76 jaar is Annie IJpelaar (77) uit Drunen herenigd met haar halfzus in Engeland. Tot voor kort wist Annie niet van haar bestaan af. Haar zoon Marc liet voor de grap zijn DNA onderzoeken en kreeg een onverwachte match vanuit Engeland. Zo ging het balletje rollen en bleek Marc in Engeland een halfneef te hebben en zijn moeder een halfzus. Onlangs hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet in Drunen.

Marc IJpelaar was bij de ontmoeting tussen zijn moeder en halfzus Sheila (76). "Ik vond het wel bijzonder om te zien hoe ze binnen een paar seconden heel vertrouwd met elkaar omgingen. Mijn moeder legde al snel haar hand op haar arm, zoals een oudere zus dat doet bij haar zusje. Sheila is een jaar jonger."

"Ik voelde me anders en toen zei de ijscoboer 'Daar heb je die van de Canadees! "

Annie heeft zich altijd een buitenbeentje gevoeld binnen het gezin waar ze opgroeide. "Ik voelde me anders dan de rest maar wist niet waar dat gevoel vandaan kwam. Ik was een jaar of zes toen ik een ijsje bestelde en de ijscoman zei: 'Daar heb je de dochter van de Canadees'." Annie vond dat een merkwaardige opmerking, maar kon het niet plaatsen. Thuis vertelde ze dit verhaal aan haar moeder. "Ik weet niet meer hoe ze daarop reageerde, maar het zal wel afgedaan zijn als onzin", vertelt Annie.

"Ik opende het geheimzinnige kistje en ontdekte dat ik geadopteerd was."

Toch bleef het knagen en toen ze tien jaar oud was, besloot Annie een geheimzinnig kistje in de kast te openen. "Daar zaten onze paspoorten in maar ook de adoptiepapieren waarin stond dat mijn stiefvader mij geadopteerd had. Dat was een schok." Maar meteen zegt ze daar achteraan: "Mijn stiefvader is altijd heel lief voor mij geweest." Hoe haar moeder precies reageerde, weet Annie niet meer precies. "Mij is wel verteld dat mijn vader een Canadese militair was die meegeholpen heeft om Nederland te bevrijden. Mijn moeder wilde met hem mee naar Canada, maar dat vonden haar ouders niet goed", weet Annie.

"Ik liep tegen muren op en ben gestopt met de zoektocht naar mijn biologische vader."

Na deze onthulling ging Annie op zoek naar haar vader. Aanvankelijk wist ze niet eens zijn naam, Melvin Brooks. "Rond mijn veertigste ben ik met mijn zoektocht gestopt. Ik liep alleen maar tegen muren op en ik wilde mijn stiefvader niet kwetsen, want hij was een goede vader voor mij." Dat ze nu alsnog herenigd is met een onbekende halfzus in Engeland voelt onwerkelijk. Haar Canadese vader werd na Nederland in Engeland gestationeerd, waar hij weer iemand zwanger maakte en Sheila werd geboren. Ook Sheila groeide uiteindelijk op zonder haar biologische vader.

"Ze hebben hetzelfde haar, neus en hobby's, helaas ook dezelfde ziekte."

Beide halfzussen hebben veel overeenkomsten. "Hun neus is hetzelfde", begint zoon Marc de overeenkomsten op te sommen. "Ze hebben allebei hetzelfde dunne haar, houden allebei van breien en ze hebben hetzelfde assertieve en eigenwijze karakter. Iets minder leuk is dat ze beiden COPD hebben, een longaandoening." Zojuist hebben Annie en Sheila elkaar weer gesproken via videobellen. "Dat doen we regelmatig. We hebben elkaar altijd wat te vertellen. Dat gaat dan over breien, maar ook over onze kinderen. Van de zomer hoop ik naar Engeland te reizen, want elkaar in het echt ontmoeten blijft magisch."

Annie (links) en haar halfzus Sheila tijdens hun eerste ontmoeting (foto: privécollectie)