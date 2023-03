Raamsdonksveer in diepe rouw na ongeval waarbij gezin om het leven kwam

Raamsdonksveer rouwt zaterdag na het ongeluk dat vrijdagavond plaatsvond op de A59 bij Sprang-Capelle. Een gezin uit het dorp van een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun 46-jarige vader en moeder uit Raamsdonksveer kwamen om het leven. “Het is heel triest.” Ook burgemeester Marian Witte van Geertruidenberg reageert 'geschokt en verdrietig'.

Een vrouw op straat kan het amper geloven. “Het is verschrikkelijk. Een heel gezin. Die mensen reden in de auto richting Raamsdonksveer, maar ik had niet verwacht dat het een gezin uit het dorp zou zijn. Het is echt heel erg.”