Man met mes in het gezicht gestoken op station Eindhoven Centraal

Op het Centraal Station van Eindhoven heeft zaterdagmiddag rond vijf uur een man messteken in zijn gezicht opgelopen. Het 43-jarige slachtoffer kwam er met lichte verwondingen vanaf. De dader sloeg op de vlucht en wordt door de politie gezocht.

Aanvankelijk dachten agenten die op de melding afkwamen dat het slachtoffer zichzelf had verwond in de stationshal. Omstanders wezen de politie erop dat de dader er al vandoor was, in de richting Fuutlaan.

Omdat er geen duidelijk signalement van de aanvaller is, hoopt de politie via camerabeelden te achterhalen wie de dader is. Wel zijn er beelden waarop te zien is dat het slachtoffer en de dader ruzie hebben. Het uitdelen van de messteken staat niet op camera.