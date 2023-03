De Mol is ontmaskerd: 'Na het spookhuis wist ik het zeker'

Techjournalist Daniël Verlaan uit Roosendaal, ex-topzwemster Ranomi Kromowidjojo uit Waalre en programmamaker Jurre Geluk stonden zaterdag in de finale. Grote kans dus op een Brabantse Mol of een Brabantse winnaar. Een waarschuwing voor mensen die het programma nog willen bekijken: verderop in dit artikel kun je lezen wie de Mol was.

Er werd afgesloten met koninklijke allure, want de finale van het 23e seizoen vond plaats in en rond Paleis Soestdijk.

De mol van 2023 is...

De voortuin van het paleis stond vol met 'molloten', zoals de megafans van het programma worden genoemd. Zij zagen dat Jurre Geluk dit jaar de mol was. Geen Brabantse Mol dus. Daniël Verlaan won het seizoen omdat hij als enige goed gokte dat Jurre de Mol was.

Daniël was er vanaf aflevering vijf van deze serie van overtuigd dat Jurre de Mol zou zijn, na een opdracht in en rond een spookhuis. "Hij vertaalde daar de morsecode die ik doorgaf naar een totaal ander woord. Alsof hij van tevoren wist dat het een woord van vijf letters moest zijn. Terwijl de andere woorden die we zochten een andere lengte hadden. Dat kan alleen maar met voorkennis, dacht ik. Toen meende ik het zeker te weten. Daarvoor verdacht ik Jurre ook al wel hoor. Maar na deze Molactie heb ik alle keren tijdens de test honderd procent op Jurre ingezet."

De techjournalist gaf na die spookhuisopdracht ook aan Ranomi door dat Jurre het woord dat ze zochten veranderd had. "Maar toen dacht ik: ja, maar dat kan jij ook zijn geweest", lachte de ex-zwemster daarop. Zij bleef vervolgens Daniël in het vizier houden, wat haar uiteindelijk de eindzege kostte.

Verlaan nam met zijn zege de pot van 11.650 euro mee naar huis. Hij is van plan om met het geldbedrag een fonds voor jonge onderzoeksjournalisten op te zetten en zijn medekandidaten mee uit eten te nemen.

Best bekeken programma

Iets meer dan drie miljoen mensen keken zaterdagavond naar de finale op NPO 1. De ontknoping werd uitgezonden vanuit de tuin van Paleis Soestdijk. De finale was daarmee het best bekeken programma van de zaterdag.

LEES OOK: Arno weet '100 procent zeker' wie de Mol is, of is dit een mollenstreek?