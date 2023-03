112-nieuws: auto in greppel Sterksel • ambulancemedewerker mishandeld

08.08

Een ambulancemedewerker is afgelopen nacht mishandeld op de Badhuisstraat in Roosendaal. Een 23-jarige man uit Willemstad is aangehouden. Hij zou onder invloed zijn geweest. Het ging mis op het moment dat het ambulancepersoneel de man wilde behandelen. Toen trapte de man tegen de ambulancebroeder. Agenten grepen daarop in en hielden de man onder controle. Toch zag hij kans om een agent in zijn gezicht te spugen. De verdachte is gearresteerd, maar ging eerst naar het ziekenhuis voor medische zorg.