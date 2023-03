1 warme maandag maakt nog geen lente

De komende week blijft het regenachtig, voorspelt Weerplaza. Zondag verloopt vooral grijs met in de ochtend nog wat regen. Maandag beleeft de thermometer een plotselinge piek en kan het plaatselijk wel 17 graden worden. Ondanks die hoge temperatuur is maandag grijs en nat, in middag breekt af en toe de zon door.

De rest van de week blijft grijs en schommelt de temperatuur tussen de 8 en 14 graden. Dinsdag belooft een stormachtige dag te worden met een stevige wind en heel veel regen. Woensdag is de koudste dag en komt het kwik niet boven de 8 graden. Wisselvallig

Het blijft de hele week wisselvallig en in het weekend lopen de temperaturen op, maar de 17 graden van maandag worden niet meer gehaald.