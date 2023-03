Man tegen het hoofd getrapt in Tilburg, arrestatie voor poging doodslag

Een 26-jarige Tilburger is aangehouden voor poging doodslag. Op camerabeelden was te zien dat hij rond vijf uur zaterdagnacht in het centrum van Tilburg een andere man hard in het gezicht sloeg.

Toen het slachtoffer viel, tegen de rand van een perkje op de Heuvel, werd hij een aantal keer in het gezicht en tegen het hoofd getrapt. Ziekenhuis

De verdachte liep daarna weg, maar kwam nog een keer aanstormen om nog een paar trappen te geven. Het slachtoffer, een 42-jarige man uit Polen, is naar een ziekenhuis gebracht.