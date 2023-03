Gewapende overval op vakantiepark: twee mensen opgepakt

Bij vakantiepark Landal Het Vennenbos aan de Schouwberg in Hapert vond om halfeen zondagmiddag een overval plaats. Hierbij zou gedreigd zijn met een wapen. De dader is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Later op de middag konden twee mensen worden opgepakt.

Het gaat om een 27-jarige man en vrouw. Uit het onderzoek dat direct na de overval werd gestart, kwamen zij naar voren als verdachten, meldt de politie. Gesprekken en camerabeelden

Bij de overval op het vakantiepark raakte niemand gewond. De politie sprak met de medewerkster van het centrum en andere getuigen om een beeld van de overval te krijgen. Daarnaast probeerde de politie camerabeelden uit de omgeving te achterhalen.

De overval in Hapert vond rond halfeen zondagmiddag plaats (foto: Rico Vogels/SQ Vision).