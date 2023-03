Man overlijdt nadat hij in een sloot was gevonden in Wijk en Aalburg

Een man die in een sloot was beland in Wijk en Aalburg, heeft dat niet overleeft. Het slachtoffer werd in het water gevonden. Politiemensen en medewerkers van de ambulance hebben nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar de hulp kwam te laat. De man is overleden. Ook een traumahelikopter landde in de buurt.

De man werd rond half vier zondagmiddag gevonden in het water langs Het Hakkevelt. Iemand die langskwam had hem zien liggen in het water en heeft de hulpdiensten gebeld, vertelt een woordvoerder van de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dat wordt nu onderzocht.