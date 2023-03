Bloemen en kaarsjes bij huis van overleden gezin in Raamsdonksveer

Voor het huis van het gezin dat vrijdag om het leven kwam bij een ongeluk op de A59 bij Sprang-Capelle, zijn dit weekeinde bloemen neergelegd en kaarsjes geplaatst. Het is een teken van medeleven dat de inwoners van Raamsdonksveer afgeven. Het dorp is in diepe rouw door het overlijden van de vader en moeder (46), zoon (13) en dochter (10) die een sterke band hadden met Raamsdonksveer.

Behalve het eerbetoon aan huis, hangen in 't Faanteland, zoals Raamsdonksveer met carnaval heet, veel vlaggen van de Carnavals Organisatie Raamsdonksveer halfstok. De vader was lid van de raad van elf en een van de kinderen zat bij de jeugdraad. Rouwbijeenkomsten

Op de scholen waar de kinderen naartoe gingen, zijn dit weekeinde bijeenkomsten geweest voor de rouwverwerking. Zo kwamen leraren van kindcentrum De Ruif zaterdag bij elkaar om hun verdriet te delen over het verlies van hun 10-jarige leerling. Op het Dongemond College waar de 13-jarige zoon van het gezin zijn opleiding volgde, was op zondag een rouwbijeenkomst voor leerlingen, ouders en docenten. Burgemeester

Het verlies van het gezin snijdt door de hele gemeenschap van Raamsdonkveer. Burgemeester Marian Witte drukt op de website van de gemeente haar medeleven uit. Ze vertolkte daarmee de bedroefde gevoelens in het dorp. "Wij zijn geschokt en verdrietig. We wensen hun naasten, familie, vrienden, collega's, klasgenoten en iedereen die dit gezin nu plotseling moet missen heel veel sterkte en kracht toe", besluit ze.