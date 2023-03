Ruud van Nistelrooij schrok van PSV maar gelooft nog in de titel

Genoeg stof tot nadenken voor PSV. Ondanks de 5-2 overwinning overtuigde het niet. Ook trainer Ruud van Nistelrooij en Anwar El Ghazi schrokken van het spel uit de eerste helft. Toch blijft het geloof in de titel aanwezig bij de Eindhovenaren.

“Ik zag geen energie en drang naar voren”, keek Van Nistelrooij terug op de zwakke beginfase. “Het was stilstaand voetbal. We speelden op 80 procent met druk zetten. Dat kan niet.”

SC Cambuur had na een halfuur spelen misschien wel op een 3-1 voorsprong moeten staan. Geluk voor PSV was dat Joël Drommel een belangrijke redding maakte en het vizier van de aanvallers van de Friezen niet op scherp stond.

Het is opmerkelijk te noemen, want het is niet de eerste keer dat PSV zich laat verrassen door een laagvlieger. Het verloor eerder al uitwedstrijden tegen FC Groningen, FC Emmen en SC Cambuur. “Toch zie ik dit als incident”, zei de trainer na afloop. “Veel van die wedstrijden zijn al een halfjaar geleden. Ik heb er verder ook geen verklaring voor.”

De trainer geeft aan dat het een goed moment is om aan te kaarten dat elke wedstrijd 100 procent inzet nodig is om te kunnen winnen. Doelpuntenmaker Anwar El Ghazi sloot zich aan bij die woorden. Dat het moeizaam ging is volgens hem geen probleem. “Natuurlijk wil je goed voetballen, maar als dat niet lukt dan maar lelijk. Kijk naar Feyenoord, zij scoren ook vaak in de laatste minuut en staan bovenaan.”