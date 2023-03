112-nieuws: steekpartij in huis Veghel • flinke schade na ongeluk

19.15

De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft aan het begin van de avond een man van 44 uit Veldhoven van de snelweg A2 gehaald. Een alerte automobilist zag hem slingerend met een bestelauto in de richting van Den Bosch rijden. De chauffeur had vijf keer de toegestane hoeveelheid drank genuttigd. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet mogelijk een cursus gaan volgen bij het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Even later liep een man van 33 uit Den Bosch in Eindhoven tegen de lamp. Volgens de politie pleegde hij met zijn auto meerdere verkeersovertredingen, zo was hij 'zwaar onder invloed van GHB' en had hij een ongeldig rijbewijs. Uit een bloedproef moet blijken wat de man precies heeft ingenomen.