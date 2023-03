Woningnood opgelost? Vijf vragen over de Brabantse woondeals

De woningnood is serieus. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn eindeloos en betaalbare koopwoningen zijn nauwelijks te vinden. De komende jaren gaat Brabant 130 duizend woningen bouwen. Mooie plannen, maar gaat het ook lukken?

Vier regionale woondeals zijn er gesloten. Er zijn afspraken gemaakt over wat voor huizen gebouwd moeten worden. Ook is afgesproken hoeveel sociale huurwoningen een gemeente moet hebben. Gemeenten die onder de 30 procent zitten, moeten die bijbouwen. Gemeenten die erboven zitten, bouwen dan meer voor middeninkomens. 40 procent 'betaalbaar' moet er gebouwd worden. Volgens gedeputeerde Ronnes van Wonen "een bittere noodzaak".

Hoe is het zo ver gekomen met die woningmarkt?

"De laatste achterstanden zijn eigenlijk ontstaan tussen 2008 en 2015", legt Ronnes uit. In 2008 kregen we een financiële crisis waarbij de woningmarkt helemaal platging. Vervolgens kwamen er misstanden bij corporaties aan het licht en kregen die strenge regels opgelegd, waardoor ze in hun mogelijkheden werden beperkt. "De hele bouwcyclus lag tot 2018 ongeveer stil. Daar komen de achterstanden vandaan en onze groei is een stuk groter dan gepland. We hebben het zien aankomen, moeten nu echt aan de bak."

Gooit de vergunningenstop in Brabant roet in het eten?

"Het is er niet makkelijker op geworden om de doelen te halen, maar er zijn echt heel veel plekken waar we gewoon vooruit kunnen." Dat het moeilijker wordt komt ook omdat er vergunningen nodig zijn voor grote projecten. Daar moet volgens Ronnes goed naar worden gekeken. "Kijken dus of we op die plekken zo kunnen bouwen dat we de uitstoot tegengaan. Met andere bouwmaterialen, emissieloos bouwen met elektrische werktuigen."

Gaan we dit überhaupt halen?

Volgens Ronnes gaat het lukken. "Er wordt heel strikt gestuurd op de bouwlocaties en niet onbelangrijk: er wordt heel veel geinvesteerd in productie van woningen die al kant en klaar zijn, de prefabwoningen. We hebben al laten zien dat we in een jaar tijd 14 duizend woningen kunnen bouwen, waarom zouden we de vaart er niet in kunnen houden?" Angst voor eenheidsworst hoeven we volgens Ronnes niet te hebben. "Je kan tegenwoordig alle geveltjes anders printen."

Hoe 'betaalbaar' zijn die huizen eigenlijk?

We gaan bouwen voor de middenhuur en 40% betaalbare koop. Bij navraag gaat dat om een huurprijs rond de 1000 euro per maand een een koopbedrag van maximaal 355 duizend euro. Niet heel betaalbaar, snapt Ronnes ook. "Een gemiddelde jongere met aardige baan moet ook dan inderdaad al wat gespaard hebben", geeft hij toe. "Maar door ook meer betaalbare huurwoningen te bouwen, kan je in elk geval ergens beginnen. Daarnaast, maar dat is politiek, moeten we echt denken aan startersleningen en andere mogelijkheden om te helpen." Doel is overigens om ook koopwoningen te bouwen die niet het maximale kosten.

Na 2030 heeft iedereen een huis in Brabant?

Dan zijn we volgens Ronnes in elk geval een heel eind op weg. "De zorgen zitten in de prognoses, de verwachte stijging van de bevolkingsaantallen. Als die harder stijgen dan voorzien, dan zijn die 130 duizend woningen niet genoeg."

