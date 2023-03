Omsingeling Koning Willem I College: politie zocht vuurwapen

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Politieactie bij Koning Willem I College in Den Bosch

Het Koning Willem I College in Den Bosch werd maandagochtend een tijdlang omsingeld door agenten in kogelwerende vesten. Die kregen rond kwart over tien een melding dat er een vuurwapen zou zijn gezien in het gebouw aan de Weidonklaan. Iets voor twaalf uur werd de school weer vrijgegeven.

De politie liet via Twitter weten dat er een 'mogelijk dreigende situatie' was in het gebouw van de mbo-instelling. Leerlingen en personeel zouden geen gevaar lopen. Wel vloog er uit voorzorg een politieheli boven het gebied en was het arrestatieteam aanwezig. De leerlingen die op het moment van de actie in het gebouw aanwezig waren, mochten niet naar buiten. Binnen werden ze één voor één gefouilleerd. Uiteindelijk werd er geen wapen gevonden, laat de politie weten. Ook werd er dus niemand aangehouden. De rest van de dag gaan de lessen gewoon door.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision